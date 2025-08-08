Ntamack - Départ à l’étranger : Les deux grandes annonces !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement engagé jusqu'en 2028 avec le Stade Toulousain, Romain Ntamack semble avoir déjà des projets d'ailleurs pour son avenir en club. L'ouvreur du XV de France affiche son attirance pour un départ à l'étranger d'ici la fin de sa carrière, mais en revanche, Ntamack refuse de se projeter sur une expérience aux JO de Los Angeles, en 2018, avec l'équipe de France à 7.

Considéré comme un élément majeur du Stade Toulousain où il a jusqu'ici passé l'intégralité de sa carrière, Romain Ntamack (26 ans) aura très certainement des envies d'ailleurs dans les années à venir. Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en mars dernier, le demi d'ouverture du XV de France se confiait sans détour à ce sujet, et malgré un contrat qui court actuellement jusqu'en 2028 à Toulouse, Ntamack ne cache pas son grand projet : découvrir un nouveau challenge loin du Top 14 avant de raccrocher les crampons.

Ntamack envisage un départ « Si je m'imagine ailleurs qu'à Toulouse ? En France, non. Mais à l'étranger, ça me plairait bien. Le rugby aux États-Unis va sûrement se développer encore plus avec l'organisation de la Coupe du monde 2031. J'aime bien aussi l'Australie et le Japon. Mais je suis loin d'avoir commencé les démarches (rires) », confie Romain Ntamack, comme une manière d'annoncer qu'il ne passera pas l'intégralité de sa carrière au Stade Toulousain et finira par aller à l'étranger. Mais en revanche, il affiche déjà une position assez claire quant à une éventuelle participation aux JO de Los Angeles, en 2028.