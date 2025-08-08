XV de France : Antoine Dupont, c'est terminé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gravement blessé au genou lors du Tournoi des Six Nations, Antoine Dupont poursuit méthodiquement sa rééducation. Alors que son nom circulait en vue de la tournée d’automne avec le XV de France, le capitaine tricolore a préféré calmer les ardeurs. Son retour à la compétition est reporté à la fin novembre, au plus tôt. Priorité à la santé.

Le 9 mars 2025, la France retenait son souffle. Lors d’un match du Tournoi des Six Nations, Antoine Dupont se blessait gravement au genou droit, victime d’une rupture du ligament croisé. Opéré deux semaines plus tard, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France a entamé une rééducation rigoureuse, sans céder à la tentation d’un retour précipité. Après un passage par le centre de médecine du sport de La Tour à Meyrin, en Suisse pour suivre « un programme structuré et intensif, conçu pour l’accompagner vers un retour optimal sur le terrain », il a repris depuis plusieurs semaines le chemin d’Ernest-Wallon à Toulouse, où il enchaîne les séances physiques.

Dupont forfait pour la tournée d'automne Lors d'un récent entretien à L'Equipe, Antoine Dupont a assuré que son objectif était de revenir « en pleine possession de ses moyens ». Cela ne sera pas le cas avant la fin du mois de novembre. Cette volonté de prudence signifie une absence quasi assurée pour la tournée d’automne des Bleus. Selon Midi Olympique, la Fédération française de rugby a d’ores et déjà pris acte de cette indisponibilité. Une décision que Dupont assume pleinement.