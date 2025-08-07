Antoine Dupont en échec, il se relance à Paris !

Alexis Brunet

Il y a un peu plus d’un an, la France remportait la médaille d’or lors des Jeux Olympiques en rugby à sept. Une vraie réussite pour Antoine Dupont qui avait décidé de changer de spécialité quelques mois avant. Un titre qui tombait donc bien pour le demi de mêlée, surtout que cela a un peu permis de faire oublier la déception de la Coupe du monde.

L’été dernier, la France vibrait au rythme des Jeux Olympiques qui avaient lieu à Paris. Les athlètes tricolores avaient mis la main sur de nombreuses médailles et cela avait commencé avec le rugby à sept. Les partenaires d’Antoine Dupont s’étaient emparés de l’or avec une victoire retentissante en finale contre les Fidji, 28 à 7.

« Il y a beaucoup de fierté » Dans un entretien accordé au Parisien en juillet dernier, Antoine Dupont est justement revenu sur ce titre de l’équipe de France de rugby à sept. Le demi de mêlée évoque une victoire très importante à Paris, surtout après l’échec de la Coupe du monde. « D’habitude au rugby, on pense toujours à la Coupe du monde, qui avait été un grand échec pour nous l’année d’avant (élimination en quart de finale par l’Afrique du Sud). Mais là, avoir la médaille d’or, le premier titre de la France dans ces JO, beaucoup de symboles font que ça devient un point crucial dans ta carrière. Tu te dis que tu as accompli quelque chose de fort. Il y a beaucoup de fierté, ça enrichit tes expériences. Ça n’est pas radical non plus comme changement, pas comme le dernier match de ma carrière. »