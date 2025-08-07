UBB : La rivalité de légende dans le vestiaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Joueurs majeurs de l'UBB avec qui ils ont réalisé une grande saison 2024-2025, Maxime Lucu et Louis Bielle-Biarrey ont été interrogés sur leurs références respectives dans le sport. Et les deux coéquipiers s'opposent sur la rivalité légendaire dans le tennis entre l'Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer.

Vainqueur de la Champions Cup et finaliste malheureux du Top 14 face au Stade Toulousain d'Antoine Dupont, l'UBB fait désormais partie des clubs qui pèsent au sein du rugby français. Le club girondin doit notamment cette montée en puissance à certaines grosses individualités du vestiaire telles que Maxime Lucu ou encore Louis Bielle-Biarrey, et les deux joueurs de l'UBB font d'ailleurs parler cette semaine pour une raison qui n'a strictement rien à voir.

Canal + interroge les stars du Top 14 En effet, le compte officiel de Canal + dévoile des échanges en message privé sur les réseaux sociaux dans lesquels il est demandé aux grands noms de Top 14 de révéler l'identité de leurs idoles de jeunesse dans le sport (toutes disciplines confondues). De nombreuses personnalités du championnat de France telles que les Toulousains Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Thomas Ramos ont répondu présentes, et c'est également le cas pour Maxime Lucu et Louis Bielle-Biarrey à l'UBB.