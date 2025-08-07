UBB : La rivalité de légende dans le vestiaire !

Joueurs majeurs de l'UBB avec qui ils ont réalisé une grande saison 2024-2025, Maxime Lucu et Louis Bielle-Biarrey ont été interrogés sur leurs références respectives dans le sport. Et les deux coéquipiers s'opposent sur la rivalité légendaire dans le tennis entre l'Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer.
Vainqueur de la Champions Cup et finaliste malheureux du Top 14 face au Stade Toulousain d'Antoine Dupont, l'UBB fait désormais partie des clubs qui pèsent au sein du rugby français. Le club girondin doit notamment cette montée en puissance à certaines grosses individualités du vestiaire telles que Maxime Lucu ou encore Louis Bielle-Biarrey, et les deux joueurs de l'UBB font d'ailleurs parler cette semaine pour une raison qui n'a strictement rien à voir.
Canal + interroge les stars du Top 14
En effet, le compte officiel de Canal + dévoile des échanges en message privé sur les réseaux sociaux dans lesquels il est demandé aux grands noms de Top 14 de révéler l'identité de leurs idoles de jeunesse dans le sport (toutes disciplines confondues). De nombreuses personnalités du championnat de France telles que les Toulousains Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Thomas Ramos ont répondu présentes, et c'est également le cas pour Maxime Lucu et Louis Bielle-Biarrey à l'UBB.
Nadal-Federer, la rivalité présente à l'UBB !
Lucu, le demi de mêlée du XV de France, évoque plusieurs modèles dans le football comme Zinedine Zidane, Ronaldinho ou encore Didier Drogba, mais il annonce que sa référence absolue reste à ce jour le tennisman suisse Roger Federer. Mais son partenaire de l'UBB, Louis Bielle-Biarrey, affiche quant à lui sa préférence pour Rafael Nadal, le légendaire rival de Federer. Un sujet qui doit certainement faire parler entre deux entraînements dans le vestiaire bordelais...
À noter que de son côté, Antoine Dupont a opté pour l'ancien ouvreur du XV de France et du Stade Toulousain Frédéric Michalak, et l'ancien footballeur Djibril Cissé, passé notamment par l'OM.