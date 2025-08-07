Antoine Dupont annonce sa prochaine équipe ?

Sacré champion olympique aux JO de Paris il y a un an, Antoine Dupont a donc été récompensé de tout son investissement durant plusieurs mois avec cette équipe de France de rugby à 7. Et le demi de mêlée du Stade Toulousain laisse d'ailleurs entendre qu'il retrouvera cette équipe dans trois ans pour les JO de Los Angeles en 2028.
Antoine Dupont a été l'une des sensations françaises des Jeux Olympiques de Paris 2024 en remportant la médaille d'or en rugby à 7. La star du XV de France et du Stade Toulousain avait d'ailleurs été contrainte de mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses durant plusieurs mois avant de préparer ces JO avec cette nouvelle équipe, et Dupont n'exclut pas de réitérer l'expérience pour les prochains Jeux à Los Angeles, dans trois ans.
Dupont chaud pour les prochains JO ?
Dans un entretien récemment accordé au Parisien, Antoine Dupont ouvrait la porte aux prochains JO en 2028 : « Je ne l’exclus pas, mais ça reste dans longtemps. On verra comment je suis mentalement et physiquement. Mais c’est sûr que ça donne envie de regoûter aux Jeux quand on voit ce qu’on a vécu », a indiqué le demi de mêlée du Stade Toulousain, qui changerait donc à nouveau d'équipe et retrouverait l'équipe de France à 7 pour ces Jeux.
JO et XV de France, «compliqué de faire les deux »
Et Antoine Dupont en évoquant toute la complexité de ce genre de préparation olympique avec l'équipe de France à 7, qui le contraindrait à stopper temporairement son aventure avec le XV de France : « C’est tellement compliqué de faire les deux… Je pense que pas mal vont me poser des questions quand on arrivera en 2027-2028 où il faudra se positionner pour tenter l’aventure. Personne n’y croyait trop quand je me suis lancé, mais avec le succès qu’il y a eu après, ça peut susciter des vocations », a précisé le capitaine des Bleus. Affaire à suivre...