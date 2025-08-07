Antoine Dupont annonce sa prochaine équipe ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sacré champion olympique aux JO de Paris il y a un an, Antoine Dupont a donc été récompensé de tout son investissement durant plusieurs mois avec cette équipe de France de rugby à 7. Et le demi de mêlée du Stade Toulousain laisse d'ailleurs entendre qu'il retrouvera cette équipe dans trois ans pour les JO de Los Angeles en 2028.

Antoine Dupont a été l'une des sensations françaises des Jeux Olympiques de Paris 2024 en remportant la médaille d'or en rugby à 7. La star du XV de France et du Stade Toulousain avait d'ailleurs été contrainte de mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses durant plusieurs mois avant de préparer ces JO avec cette nouvelle équipe, et Dupont n'exclut pas de réitérer l'expérience pour les prochains Jeux à Los Angeles, dans trois ans.

Dupont chaud pour les prochains JO ? Dans un entretien récemment accordé au Parisien, Antoine Dupont ouvrait la porte aux prochains JO en 2028 : « Je ne l’exclus pas, mais ça reste dans longtemps. On verra comment je suis mentalement et physiquement. Mais c’est sûr que ça donne envie de regoûter aux Jeux quand on voit ce qu’on a vécu », a indiqué le demi de mêlée du Stade Toulousain, qui changerait donc à nouveau d'équipe et retrouverait l'équipe de France à 7 pour ces Jeux.