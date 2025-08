Dupont et Ntamack, l’annonce qui affole le rugby !

Après la Super League, un projet similaire se monte dans le rugby, avec la Rebel League ou R360. Mais contrairement à celui qui a fait un gros fiasco au football, on pourrait bien avoir là un véritable concurrent aux championnats traditionnels, avec World Rugby qui ne se mble pas vouloir l’empêcher d’éclore.

Les plus grandes stars de la planète pourraient bien tout quitter pour un nouveau projet hallucinant. Des gros investisseurs ont l’intention de monter une toute nouvelle compétition avec la Rebel League, qui réunirait une dizaine de franchises à travers le monde. Et évidemment, pour les joueurs on parle de contrats dépassant le million d’euros par an, ce qui est loin d’être commun dans le monde du rugby.

« Nous devons comprendre ce que cela signifie dans le cas du R360 »

Contrairement à ce qu’il s’est passé avec la Super League et son bras de fer perdu avec l’UEFA, cette fois les choses sont bien différente. En effet World Rugby ne semble pas du tout s’y opposer, bien au contraire ! « Tant que cet investissement est dirigé vers les bons domaines et crée un jeu plus durable financièrement pour les joueurs et pour l'écosystème au sens large, alors nous l'encourageons. Nous devons comprendre ce que cela signifie dans le cas du R360 » a confié le président de l’organisation mondiale, d’après The Daily Mail.