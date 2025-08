Antoine Dupont avec Beyoncé, il dit tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désormais considéré comme un people à part entière de part son statut de star du rugby français, Antoine Dupont partageait notamment la vedette avec Beyoncé en juin dernier à l'occasion d'un évènement organisé par Louis-Vuitton à Paris. Et le capitaine du XV de France s'est confié sans détour à ce sujet.

Présent sur le parvis de Beaubourg en juin dernier pour la collection Printemps-Été 2026 de Pharrell Williams en collaboration avec Louis Vuitton, Antoine Dupont partageait la vedette aux côtés de personnalités mondiales telles que Omar Sy, Victor Wembanyama, Jay-Z ou encore Beyoncé. Et dans un entretien récemment accordé au Parisien, la star du XV de France se confiait sur son statut de privilégié.

« Quand on se retrouve à côté de Jay Z et Beyoncé... » « J’ai conscience que j’ai une certaine notoriété en France. Mais le mot star, ça veut tout et rien dire. Quand on se retrouve à côté de Jay Z et Beyoncé, on n’est plus une star. C’est une question d’échelle. Il y a des sports mille fois plus médiatisés que le rugby, des joueurs qui ont fait des carrières plus riches et plus longues que la mienne… Je préfère rester en admiration devant d’autres personnes que regarder où j’en suis moi », indique Antoine Dupont.