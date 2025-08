XV de France : Ntamack et Dupont menacés ?

Depuis 2019, la charnière du XV de France n’a pas vraiment soulevé de débat. Considérés comme les meilleurs à leurs postes respectifs, Romain Ntamack et Antoine Dupont ont rapidement été installés comme des titulaires indiscutables. Matthieu Jalibert a quelque fois semblé pouvoir bousculer la hiérarchie, mais pas aussi souvent que certains auraient aimé.

Dupont et Ntamack, les imbougeables

Depuis désormais six ans et sauf grave blessure, on peut toutefois citer les yeux fermés les deux titulaires à la charnière du XV de France. En numéro 9 il y a évidemment Antoine Dupont, capitaine et considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du rugby. A ses côtés Romain Ntamack, son compère inoxydable de Stade Toulousain, qui avait pourtant dû déclarer forfait pour la dernière Coupe du monde, à cause d’une grave blessure au genou.