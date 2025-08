Romain Ntamack - UBB : L’énorme soulagement !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le soir de la finale du Top remportée in-extremis par le Stade Toulousain contre l'UBB en mai dernier, Romain Ntamack n'avait pas caché son émotion ainsi que son épuisement au micro de France 2. Et le demi d'ouverture du XV de France, soulagé de cette fin de saison après ce sacre face à l'UBB, s'était lâché en direct.

C'est un fait, Romain Ntamack n'a pas vécu une saison 2024-2025 de tout repos avec le Stade Toulousain et le XV de France . Le demi d'ouverture, qui était d'ailleurs sorti blessé le soir de la finale de Top 14 remportée contre l' UBB en mai dernier (39-33), est régulièrement miné par ses pépins physiques et a d'ailleurs été opéré du genou à peine la saison terminée. Il faut dire qu'au micro de France 2, quelques minutes seulement après le sacre de Toulouse contre l' UBB en finale, Ntamack affichait un énorme soulagement...

Ntamack épuisé par la saison

« La saison a été longue, dure sur tous les aspects : personnellement et collectivement. Nous n’avons pas été épargnés par plein de choses, et c’est vrai que c’est la victoire d’un groupe. On va la dédier à Helen (Tekori), à Mehdi (Narjissi). Ce soir, on a joué avec un supplément d’âme. On est tombés sur une magnifique équipe de Bordeaux, mais on n’a rien lâché. Je suis content que la pièce soit tombée du bon côté », confiait Romain Ntamack.