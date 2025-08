Ntamack et Dupont changent d'équipe, coup de tonnerre à l'étranger ?

Axel Cornic

Parmi les meilleurs joueurs français, Antoine Dupont et Romain Ntamack feraient saliver n’importe quel club. Et cela semble être le cas à l’étranger, avec un immense projet qui semble se monter et qui pourrait décider de foncer sur les deux stars du XV de France ainsi que du Stade Toulousain.

Il y a quelques années, le football été secoué par une affaire très importante. Certains parmi les plus grands et importants clubs de la planète ont tenté de faire sécession de l’UEFA afin de créer la Super League, une compétition vouée à supplanter la traditionnelle Ligue des Champions. Ce projet a créé d’énormes tensions et pourrait finalement faire des émules... du côté du rugby !

R360 veut les stars du XV de France Cela fait en effet quelques temps que l’on parle d’un plan similaire, nommé R360, qui pourrait révolutionner le monde du rugby. Des investisseurs très importants comme Fenway Sports Group qui détient notamment Liverpool en Premier League ou les Boston Red Sox en MLB, seraient prêts à dépenser sans compter pour que ce projet se réalise. Au programme une compétition avec douze franchises basées sur au moins trois continents, regroupant les meilleurs joueurs en circulation. Et d’après les informations de Midi Olympique les plus grandes stars du XV de France pourraient être approchées, comme Antoine Dupont ou encore Romain Ntamack.