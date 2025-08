Une folie à l’UBB, la grande annonce !

La saison dernière, l’UBB a fait rêver ses supporters. Les partenaires de Maxime Lucu se sont hissés jusqu’en finale du Top 14 (défaite contre Toulouse 39-33), mais ils ont surtout remporté la Champions Cup contre Northampton (28-20). Forcément, l’engouement est donc immense autour des Bordelais qui seront soutenus en grand nombre la saison prochaine. Explications.

L’UBB a écoulé tous ses abonnements

Ce vendredi, l’UBB a annoncé une très bonne nouvelle pour la saison prochaine. Les Bordelais ont tout simplement écoulé tous leurs abonnements pour 2025-2026. La campagne d’abonnement qui s’était ouverte le 8 juillet avait été prise d’assaut et elle devait initialement se terminer le 19 août, mais il est déjà trop tard. « Face à l’engouement exceptionnel suscité cette saison, la campagne d’abonnement 2025-2026 est désormais close. Toutes les places disponibles en abonnement ont été réservées, confirmant une fois de plus la fidélité et la passion de notre public. Un immense merci à toutes celles et ceux qui seront à nos côtés l’an prochain » a fait savoir Bordeaux à travers un communiqué. Un soutien de masse donc, sur lequel capitalisera la formation de Yannick Bru la saison prochaine pour peut-être enfin remporter son premier titre en Top 14.