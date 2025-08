La révolution réclamée par l’UBB !

Cette saison, on aura droit à un promu en Top 14 : Montauban. Mais qu’il est difficile de rejoindre l’élite du rugby français et Grenoble peut d’ailleurs en témoigner après avoir pourtant dominer la deuxième division la saison dernière. Un système de promotion qui provoque ainsi un vif débat. D’ailleurs, du côté de l’UBB, Laurent Marti réclamerait une révolution.

Aujourd’hui, rejoindre le Top 14 en provenance de la Pro D2 est un véritable parcours du combattant. Auparavant, le premier de deuxième division était automatiquement promu tandis que la deuxième place pour l’élite se jouait avec les équipes entre 2 et 5 dans un format de demi-finale puis finale d’accession. Depuis, ça a quelque peu changé. En effet, désormais, le 1er et 2ème de Pro D2 affrontent les vainqueurs des barrages entre le 3ème et 6ème et entre le 4ème et 5ème. Une finale a ensuite lieu, le vainqueur est promu tandis que le perdant a une dernière chance en affrontant l’équipe qui a fini 13ème de Top 14.