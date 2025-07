Antoine Dupont : La vidéo qui confirme son grand retour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier durant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont continue sa rééducation sans brûler les étapes. De retour à Toulouse, comme il l'avait laissé entendre, le demi-de-mêlée est d'ailleurs au travail pour revenir le plus rapidement possible sur le terrains comme le prouve la vidéo postée par le Stade Toulousain sur les réseaux sociaux.

Le 8 mars dernier, lors du choc en Irlande pendant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont a connu un terrible coup d'arrêt puisqu'il subissait une rupture des ligaments croisés du genou droit qui allait le tenir éloigné des terrains pendant de très longs mois. Son retour est effectivement attendu durant l'automne. En attendant, il poursuit son travail pour revenir plus fort.

Dupont de retour à Toulouse, c'est confirmé ! C'est ainsi qu'après quelques jours de vacances en Espagne, Antoine Dupont annonçait sur Instagram son retour imminant à Toulouse pour continuer son travail : « Batteries rechargées à la villa Adriana. Prochain arrêt -> Toulouse ». Et le capitaine du XV de France a tenu parole puisque mercredi, le Stade Toulousain a publié une vidéo sur les réseaux sociaux sur laquelle on aperçoit Antoine Dupont travailler très dur pour revenir le plus rapidement possible. « Le travail se poursuit pour Antoine », écrit d'ailleurs le club de la Ville Rose.