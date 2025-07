Antoine Dupont - Zidane : La rencontre hallucinante !

En 2023, la France accueillait la Coupe du monde de rugby. Alors que les projecteurs étaient plus que jamais braqués sur Antoine Dupont, c’est en marge de cet événement que le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France a eu l’occasion de rencontre Zinedine Zidane. Les deux stars du sport français ont ainsi pu échanger

Désormais plus qu’un joueur de rugby, Antoine Dupont voit s’ouvrir des portes qui lui permettent de rencontrer des stars. Ainsi, l’été dernier, après avoir remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques avec l’ équipe de France de rugby à 7, le Toulousain avait notamment pu échanger avec LeBron James et Lionel Messi . Mais ce ne sont pas les seules stars rencontrées récemment par Antoine Dupont . Alors qu’une entrevue avait été organisée avec un certain Zinedine Zidane , cela a marqué plus que jamais la star du rugby français.

« Il était content de me rencontrer aussi »

Interrogé par le magazine Point de Vue, Antoine Dupont a évoqué ces folles rencontres et notamment celle avec Zinedine Zidane. « Quelles rencontres m’ont le plus marqué ? Il y en a beaucoup, mais la plus impressionnante fut celle de Zizou. Surtout lorsque j’ai su qu’il était content de me rencontrer aussi. J’ai eu du mal à me l’imaginer. C’est beau de voir ce que le sport permet de créer. Et de se rendre compte de ce que l’on peut représenter aux yeux des gens grâce à nos performances. C’est une vraie récompense de notre travail quotidien », a raconté le joueur du Stade Toulousain.