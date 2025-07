UBB : La bagarre déjà annoncée par le boss !

A deux doigts d’être exceptionnelle, la saison 2024-2025 n’en reste pas moins très réussie. En effet, la bande à Maxime Lucu et Matthieu Jalibert a remporté la Coupe Europe avant donc de perdre en finale du Top 14 face au Stade Toulousain. Alors que les Bordelais vont donc revenir pour la saison à venir avec l’envie de faire mieux, Laurent Marti, président de l’UBB, sait déjà que ça sera très disputé dans le championnat de France.

C’est le 7 septembre prochain que la saison de Top 14 reprendra ses droits. Pour l’ UBB, ça va débuter par la réception du Stade Français . Invité sur le plateau de TV7, Laurent Marti a d’ailleurs évoqué la saison de Top 14 à venir. Le président bordelais a alors confié tout d’abord : « Il faut s’attendre à la même saison. On va d’abord saluer la montée de Montauban, les traiter avec beaucoup de respect, mais c’est vrai que ça sera certainement difficile pour eux. Mais c’est une terre de rugby, Sapiac, ce n’est pas toujours facile d’y aller. Ils vont s’accrocher, c’est certain ».

« Il faudra aller jusqu’à la dernière journée et ça se jouera à un point »

« Sinon, on va assister à peu près au même scénario : à partir de décembre-janvier, on aura une idée de ceux qui tremblent pour ne pas jouer le barrage ou descendre, ceux qui vont batailler le Top 2 et ceux qui vont batailler le Top 6. Comme d’habitude, il faudra aller jusqu’à la dernière journée et ça se jouera à un point et une équipe passera au dernier moment devant l’autre », a poursuivi Laurent Marti. Pour l’UBB, il va donc falloir batailler jusqu’au bout !