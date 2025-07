Il réclame son transfert à l’UBB, la visite surprise !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'un des transferts de l'été du côté de l'UBB. Cameron Woki a effectivement choisi de faire son retour à l'UBB, trois ans après son départ. Interrogé à ce sujet, Patrice Collazo, le manager du Racing 92, confirme qu'il s'agit bien d'un choix de son joueur, mais il assure que les deux parties sont restées en bon terme. A tel point que Cameron Woki a même effectué une visite surprise auprès de ses anciens coéquipiers.

«Je ne voulais pas qu’on se fâche et on s’est quitté en bons termes»

« Les recrues ? Si on les a prises, c’est qu’on leur trouvait des qualités. On avait besoin de puissance devant et d’un peu de leadership. Il a fallu aussi s’adapter aux sorties tardives de Thomas Laclayat (il a rejoint la Section Paloise) et de Cameron Woki […] Cameron, c’est quelqu’un que j’ai découvert à mon arrivée ici. Il avait besoin de se recentrer sur des choses qu’il aime faire et qu’il maîtrise. C’est ce qu’on a fait. Ce départ à Bordeaux, c’est un souhait de sa part mais on n’est pas sur un problème de personnes ou de comportement. Ces derniers mois, ça a matché entre nous, je ne voulais pas qu’on se fâche et on s’est quitté en bons termes : pour tout vous dire, il est même venu nous voir au club lundi dernier », révèle-t-il dans les colonnes de Midi-Olympique.