Antoine Dupont : La signature XXL qui le régale !

En mars 2024, Antoine Dupont devenait l’un des nouveaux ambassadeurs de Louis Vuitton en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une véritable signature conséquente dans la vie du capitaine du XV de France, qui a permis au monde du luxe, si éloigné du rugby, de s’accorder avec l’ovalie. La star française est revenue sur cet événement, se disant très honorée.

Blessé depuis de nombreux mois, Antoine Dupont n’a pas cessé de faire parler de lui pour autant. Le phénomène de 28 ans est sur toutes les lèvres, et a accédé à une popularité quasiment inédite pour un rugbymen français. En mars 2024, Dupont avait d’autant plus accentué sa notoriété en devenant l’un des nouveaux ambassadeurs de la célèbre marque Louis Vuitton , première marque du groupe LVMH dirigé par Bernard Arnault . Au cours d’un entretien accordé à Point de Vue, Antoine Dupont est récemment revenu sur cette fameuse notoriété, qui ne le change pas d’un poil.

« Je peux assister à un défilé Louis Vuitton et, dès le lendemain, retrouver mon frère au milieu des champs »

« Il y aura toujours des gens pour penser que je me dénature. Cela ne me perturbe pas. Je peux assister à un défilé Louis Vuitton et, dès le lendemain, retrouver mon frère au milieu des champs de notre village de Castelnau-Magnoac, en Occitanie, avec ses porcs noirs de Bigorre. Je n'ai aucun souci avec cela. Ce n'est pas parce que j'aime l'un que je vais délaisser l'autre. Cela me représente bien. Je suis curieux de beaucoup de choses et j'ai besoin de cet équilibre-là », a ainsi confié le capitaine du XV de France.