«Jusqu’à la fin de ma carrière…», Antoine Dupont dévoile son plan !

En mars dernier, Antoine Dupont se blessait grièvement au genou, l’obligeant alors à rester de longs mois sur la touche. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le joueur du Stade Toulousain connait une telle blessure. Dupont sait donc par quoi il faut passer, mais voilà que cette fois, il ne veut en aucun cas aller trop vite dans la rééducation afin de durer le plus longtemps possible.

« Je suis dans une optique différente de la première blessure. Je la vis différemment. La première fois, j’étais très impatient, j’étais au début de ma carrière, c’était ma première saison à Toulouse donc j’avais envie de revenir sur les terrains le plus vite possible. Là j’ai une optique de retour qui est plus à long terme où j’ai envie de mettre toutes les chances de mon côté pour que mon genou revienne bien à ma reprise mais dure aujourd’hui jusqu’à la fin de ma carrière. Je suis plus patient, je sais les rouages d’une rééducation, je sais ce qu’il faut faire et qu’il faut être patient. Il faut prendre du temps pour soi car c’est une blessure qui est dure physiquement mais aussi mentalement », a ainsi expliqué Antoine Dupont dans des propos accordés à Bros Stories.

« Important de pouvoir couper un peu avant de passer sur une nouvelle étape »

Pour ce qui est de son état actuel et de la récupération de sa blessure, Antoine Dupont a également confié : « Là je vais bientôt arriver à 4 mois post opération. J’ai repris la course la semaine dernière en Suisse, qui était une étape importante de la rééducation. J’ai pris quelques jours de repos pour pouvoir venir ici Osaka, c’était la première coupure que j’avais depuis la blessure. J’avais enchainé la rééducation dès le surlendemain de l’opération donc ça a été assez dense, mais c’était nécessaire que les premiers temps je sois assidu et rigoureux. Là c’était important de pouvoir couper un peu avant de passer sur une nouvelle étape avec la progression de la reprise de course et continuer le renforcement musculaire. (…) Les deux trois premiers mois c’étaient des demies journées, c’étaient plus des soins que des exercices, je ne pouvais pas faire grand chose. Au puis au fur et à mesure que le temps passe, on peut faire de plus en plus d’exercice et passer plus de temps en salle, avec les kinés. J’ai intensifié le programme les deux dernières semaines où on était sur des journées complètes avec ce séjour en Suisse. Le but était une intensification des journées pour augmenter la charge de travail ».