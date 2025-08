Transferts : L’UBB annonce des «tensions» avec sa nouvelle recrue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Trois ans après son départ pour le Racing 92, Cameron Woki a officialisé son retour à l'UBB cet été. Le troisième ligne du XV de France était parti dans un contexte relativement tendu en 2022 comme l'admet son président Laurent Marty, qui se félicite désormais du retour de Woki à l'UBB.

Après avoir été révélé au plus haut niveau du côté de l'UBB entre 2017 et 2022, Cameron Woki (26 ans) avait décidé de changer d'air il y a trois ans en prenant la direction du Racing 92. Finalement de retour en Gironde cet été, le troisième ligne du XV de France a réussi à apaiser les tensions avec l'UBB : « Je vais le rappeler, mais Cameron n’avait pas demandé à partir et je n’étais pas à l’origine de son départ. Il y a eu un concours de circonstances qui a fait que c’est arrivé. Ça a créé quelques petites tensions, mais rien de très grave », indique le président bordelais Laurent Marti dans un entretien pour l’émission locale Top Rugby, qui confirme donc quelques tensions avec Cameron Woki au moment de son départ en 2022.

« Il regrettait un peu Bordeaux » Mais finalement, l'international tricolore a tout mis en oeuvre dès la saison passée pour faire son grand retour à l'UBB : « Dès la saison passée, Cameron avait commencé à envoyer quelques messages en disant qu’il regrettait un peu Bordeaux et je crois que la greffe à Paris n’avait pas vraiment pris. Cette année, il a été un peu plus insistant. En fin de saison, il y a eu un contexte où on a estimé que tout était réuni. Il fallait remplacer Guido Petti, il nous fallait un expert sur la touche et il est très fort là-dessus », poursuit Laurent Marti.