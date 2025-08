Mercato explosif à l'UBB !

Après une saison historique, l’Union Bordeaux-Bègles souhaite se renforcer pour espérer enfin faire tomber le Stade Toulousain et aller chercher un Bouclier de Brennus. Mais pour cela il faudra d’abord régler l’avenir de quelques joueurs, avec une longue liste d’éléments en fin de contrat.

Le carton de l’UBB

En tout cas, l’engouement des supporters autour de l’UBB est énorme. Récemment, le club a en effet annoncé avoir écoulé tous les abonnements pour la saison à venir, alors que la campagne devrait initialement se terminer le 19 aout prochain ! « Face à l’engouement exceptionnel suscité cette saison, la campagne d’abonnement 2025-2026 est désormais close » a déclaré Bordeaux. « Toutes les places disponibles en abonnement ont été réservées, confirmant une fois de plus la fidélité et la passion de notre public. Un immense merci à toutes celles et ceux qui seront à nos côtés l’an prochain ».