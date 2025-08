Grosse perte pour Antoine Dupont avec ce transfert !

Pour la troisième fois consécutive, c’est le Stade Toulousain d’Antoine Dupont qui a soulevé le Bouclier de Brennus sur la pelouse du Stade de France. Le demi de mêlée n’était pas présent pour la finale à cause de sa blessure au genou, mais Ugo Mola a pu compter sur un collectif ben fourni, avec certains des meilleurs joueurs du monde à leur poste.

Souvent, on dit qu’une saison se joue sur les détails. Et pour ne pas sombrer, Ugo Mola peut compter sur une équipe remplie de talents exceptionnels, qu’ils soient français ou étrangers. Le Stade Toulousain est en effet l’un des clubs les plus attractif de la planète et sa réputation attire même les stars de l’hémisphère sud. Mais certains brillent plus que d’autres...