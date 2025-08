Antoine Dupont, son coup de foudre avec une autre star !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme la plus grande star de l'histoire du rugby français, Antoine Dupont porte d'ailleurs en estime son homologue footballeur, Zinedine Zidane. Et le capitaine du XV de France se livre sans détour sur sa rencontre coup de coeur avec le champion du Monde 98, qui s'était déroulée pendant le Mondial 2023 en France.

C'est un fait, Antoine Dupont (28 ans) possède un statut à part dans le rugby français dont il est considéré comme la grande star, voire même le meilleur joueur de l'histoire. Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en juillet dernier, le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain évoquait sa rencontre avec une célébrité qui l'avait le plus marqué, et Dupont évoque sans hésiter celle avec Zinedine Zidane pendant qu'il disputait la Coupe du Monde avec les Bleus en 2023.

Zidane adore également Dupont

D'ailleurs, Antoine Dupont se voit certains points communs avec Zinedine Zidane dans sa personnalité : « On est tous les deux assez réservés et pas des plus bavards, mais je n'irai pas plus loin que ça dans la comparaison », poursuit la star du XV de France. De son côté, Zidane s'était également montré très élogieux envers Antoine Dupont en novembre dernier : « Aujourd'hui, je crie allez Antoine et allez l'équipe de France. Je suis content de les voir gagner comme ça, en France, ça me rappelle plein de choses. J'ai perdu des cheveux depuis, mais bon ! Je m'imagine ce qu'il est en train de vivre et c'est top », confiait l'ancienne star du Real Madrid.