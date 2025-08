La fin du prime pour Antoine Dupont : Il répond cash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une grosse blessure en mars dernier, Antoine Dupont ne reprendra pas la compétition avant novembre prochain. Et alors que beaucoup s'interrogent sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau, la star du XV de France répond cash à ce sujet et estime que son prime n'est pas encore terminé malgré ce gros coup d'arrêt de plusieurs mois.

Alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont avait vu sa saison brusquement s'arrêter en mars dernier. Lors du déplacement en Irlande, le demi de mêlée des Bleus et du XV de France a subi une rupture des ligaments croisés du genou droit, ce qui l'a obligé à être opéré et à être éloigné des terrains pendant de nombreux mois. Dupont ne retrouvera pas la compétition avant novembre prochain, mais parviendra-t-il à retrouver son prime et à rester le meilleur joueur du Monde alors qu'il est déjà âgé de 28 ans ?

« Ça me traverse l'esprit de temps en temps... » Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en juillet, Antoine Dupont a évoqué quelques doutes quant à sa capacité à retrouver son meilleur niveau après cette grosse blessure : « Ça me traverse l'esprit de temps en temps, oui, parce que je suis encore loin d'un retour sur le terrain, et qu'une rupture des croisés est toujours une blessure très longue. Mais c'est aussi quelque chose qui se soigne très bien aujourd'hui, avec des schémas de récupération et des process de rééducation très efficaces, à condition de respecter les délais et les différentes étapes. Je connais déjà la recette et j'espère que ça reviendra comme avant, même si on ne peut jamais en être sûr. En fait, je ne suis pas plus inquiet que ça », indique le capitaine du XV de France.