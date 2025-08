Antoine Dupont, l’énorme projet qu’il ne peut pas rater ?

Le monde du rugby pourrait être secoué par une énorme révolution au cours de l’année 2026, avec un projet qui ne va pas manquer de faire parler. Un peu comme la Super League au football, des gros investisseurs auraient l’intention de monter une toute nouvelle complétion internationale, avec les meilleurs joueurs de la planète.

Depuis plusieurs années déjà, le calendrier mondial du rugby a été soumis à des grosses modifications. Et ça ne va pas changer, puisque la toute nouvelle Ligue des Nations va être lancée à l’été 2026, avec le XV de France qui va notamment affronter la Nouvelle-Zélande et le Japon, lors des phases de poule. Mais un autre projet indépendant pourrait rebattre les cartes.

Des très gros investisseurs, comme les propriétaires du club de football de Liverpool , sont prêts à injecter d’énormes sommes dans le monde du rugby. Cela déboucherait sur la création d’une toute nouvelle compétition nommée selon certains R360 et pour d’autre Rebel League . D’après les informations de Midi Olympique, les meilleurs joueurs du XV de France auraient été approchés, comme Antoine Dupont ou encore Romain Ntamack . Pour le moment, on ne sait toutefois pas quelle a été la réponse, avec les intéressés qui devront tout de même lâcher leur sélection pour disputer cette compétition.

« Le manque d'innovation dans le rugby risque de lui faire perdre son intérêt »

Parmi l’un des grands sponsors de ce nouveau projet on retrouve notamment Mike Tindall. Champion du monde en 2003 avec l’Angleterre, il est notamment très proche de la famille royale britannique, puisque sa compagne n’est autre que la fille d’Anne, la sœur du roi Charles III. « Le manque d'innovation dans le rugby et son incapacité à changer risquent de lui faire perdre son intérêt auprès d'une nouvelle audience et le marché des jeunes » a récemment annoncé l’ancien trois-quart centre anglais, au micro d’ESPN.