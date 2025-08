Transfert à l'UBB : La signature qui va faire parler

Après La Rochelle, le Stade Toulousain a trouvé un nouvel adversaire de taille, avec l’Union Bordeaux-Bègles. Et si la défaite de la dernière finale du Top 14 reste toujours en travers de la gorge, les dirigeants girondins semblent décidés à retenter leur chance, avec des nouvelles pépites qui pourraient exploser dans les prochaines années.

Compliqué de déloger Toulouse et Antoine Dupont. Depuis trois ans, les Haut-garonnais dominent le Top 14 et dégoutent leurs adversaires. Dernier en date, l’UBB de Matthieu Jalibert, qui après la leçon prise l’an dernière a retenté sa chance, sans rencontre plus de succès. Mais les hommes de Yannick Bru semblent progresser et tout le monde attend avec impatience la prochaine saison...