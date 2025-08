Nouvelle équipe, Antoine Dupont annonce son prochain challenge !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris l'été dernier, Antoine Dupont pourrait faire une nouvelle infidélité au XV de France en vue des prochains JO de 2028, à Los Angeles. Le demi de mêlée du Stade Toulousain pose en effet sa candidature pour changer une nouvelle fois d'équipe et retrouver l'équipe de France de Rugby à 7 en vue des Jeux.

En attendant de retrouver les terrains après sa rupture des ligaments croisés du genou droit contractée en mars dernier avec le XV de France, Antoine Dupont (28 ans) se projette déjà sur son avenir à moyen-terme. Dans un entretien accordé à L'EQUIPE en juillet, la star du Stade Toulousain évoquait son titre olympique raflé avec l'équipe de France de rugby à 7 durant les JO 2024 à Paris, et il n'exclut pas de changer à nouveau d'équipe en vue des prochains jeux qui se tiendront dans trois ans, à Los Angeles, pour viser un doublé.

Dupont marqué par les JO « Pour moi, ça a été évidemment un accomplissement personnel incroyable. Une médaille d'or n'est pas quelque chose qu'on ambitionne quand on est gamin dans le rugby. Dans mon cas, c'est venu sur le tard, à un moment où j'avais envie de marquer mon sport en faisant quelque chose qui me stimulait et dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là de ma carrière. Et quand on relève un défi pour lequel on a mis autant d'énergie, c'est toujours très fort », constate Antoine Dupont, qui vise déjà les JO 2028 à Los Angeles.