Antoine Dupont se fait tacler pour une histoire d'argent !

Jamais le dernier quand il faut soutenir sa ville de cœur, Antoine Dupont s'est lancé dans un petit projet en acceptant d'investir dans le club de basket de Toulouse. L'équipe de Nationale 1 vise à atteindre l'élite du championnat sur le long terme mais les sommes dévoilées n'ont pas plu à tout le monde. Le capitaine des Bleus a notamment été taclé, certains trouvant la somme trop ridicule.

Dans sa volonté de faire passer un cap à son club de basket, la ville de Toulouse a vu plusieurs figures populaires de la région débarquer au club. En effet, en plus d'Antoine Dupont, le duo de frères rappeurs Bigflo et Oli ainsi que Léon Marchand ont tous accepté de donner un peu d'argent à ce projet. Mais c'est la somme investie qui suscite quelques interrogations puisque derrière les 28 500 des rappeurs, le rugbyman français a donné 10 500 euros, plus que les 6 500 euros du quadruple champion olympique de natation.

Dupont et les autres taclés sur les réseaux C'est le site Actu.fr qui a révélé les sommes investies par les figures de la ville de Toulouse pour le projet du Toulouse Basketball Club. Le club, tout juste maintenu en troisième division, espérait sans doute un peu plus, tout comme certains sur les réseaux sociaux. « Avec ces montants ridicules, le mieux c’est encore de ne rien dire » a réagi Vincent Masingue, ancien international français de basket, sur son compte X.