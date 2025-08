Fabien Galthié, la relation avec une célébrité !

Ancien capitaine du XV de France et joueur de grand talent, Fabien Galthié a toujours joui d’une certaine popularité dans le rugby tricolore. Mais ça a redoublé ces dernières années, notamment avec son retour au premier plan avec son rôle de sélectionneur et fait désormais parler de lui dans la presse people.

On parle beaucoup d’Antoine Dupont ou encore de Romain Ntamack et Louis Bielle-Biarrey. Mais la véritable star du XV de France est plutôt en tribunes. Car Fabien Galthié n’a rien à envier à ses joueurs ! Il a en effet marqué toute une époque du rugby tricolore, recevant notamment le titre de Meilleur joueur du Monde en 2002. Et Dupont suivra en quelque sorte ses traces, puisqu’il accédera lui aussi à ce titre quasiment vingt ans plus tard, en 2021.