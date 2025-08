Antoine Dupont : Le rendez-vous totalement improbable !

Axel Cornic

Gravement blessé au genou depuis mars dernier, alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France, Antoine Dupont s’est fait opérer et travaille dur pour revenir à son meilleur niveau. Les plus optimistes espéraient le voir revenir pour les tests de novembre, mais la star française ne veut pas se précipiter et en attendant, multiplie les projets en dehors des terrains.

Tout le monde attend son retour. Véritable ovni, Antoine Dupont a révolutionné le monde du rugby ces dernières années. Mais ses fans ont dû faire sans lui depuis quelques temps, puisqu’il est actuellement blessé après avoir été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit.

Dupont de retour... En France comme à l’étranger, on aurait aimé le voir pour la tournée de novembre du XV de France, avec le très attendu choc face à l’Afrique du Sud. Mais le principal intéressé a récemment calmé tout le monde, en expliquant qu’il devrait plutôt retrouver la compétition avec son club du Stade Toulousain pour la fin du mois de novembre. « On en sera alors à huit mois depuis ma blessure au genou droit. Je me dis que c'est déjà un délai raisonnable. J'espère que tout se passera bien d'ici là » a déclaré Antoine Dupont.