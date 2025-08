Antoine Dupont comparé à son bourreau, l'annonce surprise !

Stars du XV de France et du Stade Toulousain, Antoine Dupont est absent depuis mars dernier. Le demi de mêlée a été victime d’une grave blessure au genou droit dans l’énorme choc du 8 mars face à l’Irlande, lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Et l’action qui a emmené à ce malheureux évènement n’a pas manqué de soulever une énorme polémique.

Tadhg Beirne, le coupable parfait ?

Au détour d’un ruck face à l’Irlande, le genou de Dupont a lâché et depuis ce 8 mars maudit, on ne l’a plus revu sur un terrain. Un véritable choc, qui a même suscité les pires réactions avec une énorme vague de haine sur les réseaux sociaux. Andrew Porter ainsi que Tadhg Beirne, retenu coupables de cette blessure du Français, ont en effet été la cible d’insultes et de menaces. Cela a également été le cas de leurs proches, avec une grosse polémique qui a éclaté dans les médias irlandais.