Il quitte tout pour Antoine Dupont, énorme désillusion ?

Le Stade Toulousain domine le rugby français depuis trois ans et ce n’est pas fini, puisque la saison 2024/2025 s’annonce une nouvelle fois explosive. Et les rumeurs courent sur des possibles recrues surprise pour les Haut-garonnais, avec notamment un crack gallois qui a récemment fait son grand retour de la NFL.

Qui va bien pouvoir détrôner Toulouse ? Alors que l’UBB semblait tout proche de l’exploit, Romain Ntamack et ses coéquipiers ont une nouvelle fois soulevé le Bouclier de Brennus. Le troisième consécutif, ce qui est un véritable exploit, surtout quand on sait qu’Antoine Dupont n’était même pas là à cause de sa blessure.