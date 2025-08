Dupont - Ntamack : Frayeur au XV de France !

Axel Cornic

Depuis 2019, les tournées estivales du XV de France n’étaient plus pour les stars comme Antoine Dupont et Romain Ntamack. Cela a encore une fois fait beaucoup parler cet été pour la tournée en Nouvelle-Zélande, à laquelle très peu de stars ont pu participer. Et ça ne devrait pas changer l’année prochaine, avec l’arrivée d’une toute nouvelle compétition...

Après avoir gardé une série de trois victoires consécutives depuis 2021, le XV de France a tout gâché cet été. Privé de ses principales stars, Fabien Galthié a vu ses joueurs s’incliner à trois reprises contre les All Blacks, qui ont pu se relancer à quelques semaines du Rugby Championship. Et la situation ne devrait pas s’arranger dans les prochaines années.

La Ligue des Nations débarque en 2026 ! Au cours de l’été 2026, une toute nouvelle compétition va débarquer avec la Ligue des Nations, qui emmènera le XV de France à voyager une nouvelle fois en Nouvelle-Zélande, mais également au Japon. Cette nouvelle compétition est à prendre au sérieux, puisqu’elle permettrait à l’une des meilleures nations du monde de défier ses principaux rivaux. Mais avec quels joueurs ? Car les périodes estivales sont protégées, avec les internationaux qui sont souvent mis au repos face à des saison toujours plus lourdes.