Départ de Toulouse : La bombe sur Dupont et Ntamack !

Eléments majeurs du Stade Toulousain ainsi que du XV de France, Antoine Dupont et Romain Ntamack pourraient pourtant, à terme, abandonner ces deux équipes. En effet, un projet XXL serait en train d'être monté avec une nouvelle ligue à l'étranger, ce qui inciterait les deux stars à couper leurs liens avec le rugby français. Explications.

Et si le rugby venait à vivre prochainement l'une des plus grosses révolutions de son histoire ? Selon les révélations du Midi Olympique, plusieurs gros investisseurs souhaiteraient se lancer dans un projet massif qui se nomme R360. Un projet porté notamment par la famille Glazer, propriétaire de Manchester United, ou encore par Fenway Sports Group qui détient le club de Liverpool. L'objectif : créer une nouvelle compétition réunissant des franchises de rugby dans une sorte de super league, et pas moins de 200 joueurs seraient dans le viseur des investisseurs. On trouve notamment dans cette liste les noms de Romain Ntamack et Antoine Dupont, et les deux stars du Stade Toulousain devraient donc non seulement abandonner leur club mais également tirer un trait sur le XV de France.

Ntamack ok pour un nouveau challenge En mars dernier, dans un entretien accordé à L'EQUIPE, Romain Ntamack avait ouvert la porte à un nouveau challenge à l'étranger : « Si je m’imagine ailleurs qu’à Toulouse ? En France, non, assure-t-il. Mais à l'étranger, ça me plairait bien. Le rugby aux États-Unis va sûrement se développer encore plus avec l'organisation de la Coupe du monde 2031. J'aime bien aussi l'Australie et le Japon. Mais je suis loin d'avoir commencé les démarches (rires) », confiait le demi d'ouverture du XV de France, plutôt enthousiaste à l'idée d'un nouveau projet. Les options sont donc ouvertes pour ce grand projet de R360.