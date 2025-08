Transfert à l’UBB : Du très lourd est annoncé !

Considéré comme l’une des plus grandes promesses du rugby français, Cameron Woki a décidé en 2022 de quitter l’Union Bordeaux-Bègles pour se lancer dans une toute nouvelle aventure au Racing 92. Un pari raté, puisqu’il sort de trois saisons très compliquées et il semble regretter son choix, puisqu’il est revenu sur les bords de la Garonne.

« C’est le come-back de cette intersaison ! »

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce retour suscite énormément d’attentes ! Actu-Rugby a en effet fait son top des recrues les plus attendues de la saison à venir et Cameron Woki est sans surprise tout en haut de la liste. « C’est le come-back de cette intersaison ! Après trois années mi-figue mi-raisin dans les Hauts-de-Seine, le polyvalent 2e-3e ligne, formé à Massy, revient dans le club qui l’a révélé et qu’il avait quitté suite à des différends avec le manager Christophe Urios » a expliqué le site spécialisé dans le rugby.