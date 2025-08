Antoine Dupont, nouveau coup dur pour Toulouse ?

Champion de France pour la troisième fois consécutive, le Stade Toulousain se prépare pour la saison de tous les dangers, avec l’Union Bordeaux-Bègles qui semble préparer sa revanche. Et pour lancer cette saison, Ugo Mola devrait faire à moins de plusieurs cadres importants, avec notamment l’absence du capitaine Antoine Dupont.

Car il ne faut pas oublier que le manager toulousain devra faire à moins d’ Antoine Dupont , son capitaine et demi de mêlée, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du rugby. Gravement blessé au genou le 8 mars dernier, il est actuellement en pleine récupération avec des premières courses, mais son retour n’est attendu que pour la fin du mois de novembre. « On en sera alors à huit mois depuis ma blessure au genou droit. Je me dis que c'est déjà un délai raisonnable. J'espère que tout se passera bien d'ici là » a récemment confié le principal intéressé.

Chocobares et Mallia avec l’Argentine jusqu’en octobre

Et Antoine Dupont ne devrait pas être le seul absent de taille, du côté du Stade Toulousain. La Fédération argentine de rugby a livré la liste des joueurs convoqués pour le Rugby Championship 2025, qui débutera le 16 aout prochain et qui se terminera le 4 octobre. Et on y retrouve deux Toulousains, avec Santiago Chocobares et Juan-Cruz Mallia. Le premier était titulaire lors de la dernière finale du Top 14 remportée contre l’UBB, tandis que le second n’est plus à présenter, puisqu’il est sans aucun doute l’un des jokers d’Ugo Mola... puisqu’il peut évoluer quasiment à tous les postes derrière.