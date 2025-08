Antoine Dupont change d’équipe : Son appel du pied lancé à l’UBB !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après son sacre olympique avec l'équipe de France de rugby à 7 aux JO de Paris il y a un an, Antoine Dupont semble de nouveau se projeter sur ce grand projet en vue des Jeux de Los Angeles en 2028. Et la star toulousaine, qui lâcherait donc le XV de France pour ce changement d'équipe temporaire, se verrait bien embarquer deux joueurs de l'UBB avec lui dans ce projet.

Souvenez-vous, Antoine Dupont avait mis entre parenthèses durant quelques mois sa carrière avec le Stade Toulousain et le XV de France pour se focaliser sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7. Un changement d'équipe qui s'est avéré payant pour la star des Bleus, qui a finalement raflé l'or olympique il y a un an. Et dans un entretien accordé au Parisien en juillet dernier, Dupont avoue déjà songer aux prochains JO de Los Angeles, en 2028.

Dupont envisage les JO en 2028

« Je ne l’exclus pas, mais ça reste dans longtemps. On verra comment je suis mentalement et physiquement. Mais c’est sûr que ça donne envie de regoûter aux Jeux quand on voit ce qu’on a vécu. Avec d’autres joueurs du XV de France ? C’est tellement compliqué de faire les deux… Je pense que pas mal vont me poser des questions quand on arrivera en 2027-2028 où il faudra se positionner pour tenter l’aventure. Personne n’y croyait trop quand je me suis lancé, mais avec le succès qu’il y a eu après, ça peut susciter des vocations », confie Antoine Dupont, qui se verrait donc bien revivre cette aventure en embarquant avec lui d'autres joueurs du XV de France. Et il songe notamment à deux profils bien particuliers du côté... de l'UBB : Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey.