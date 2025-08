«La recrue de l’année» rejoint Dupont à Toulouse !

Axel Cornic

Après avoir soulevé son 25e Bouclier de Brennus, le troisième en trois ans, le Stade Toulousain s’est renforcé pour asseoir encore plus son hégémonie sur le rugby français et européen. Et des internationaux français sont arrivées, avec Teddy Thommas, qui après le Racing et La Rochelle a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure, à 31 ans.

Qui réussira à faire tomber Toulouse ? Sans Antoine Dupont et avec un Romain Ntamack jugé par beaucoup pas à son meilleur niveau, les Haut-garonnais sont allés chercher un nouveau titre de Champion de France, face à l’UBB (39-33). Cela grâce notamment à l’un des meilleurs collectifs du Top 14, qui s’est encore renforcé lors de l’intersaison.

Trois internationaux vont bousculer la hiérarchie La colonie d’internationaux tricolore s’agrandit au Stade Toulousain, qui a accueillir Georges-Henri Colombe ainsi que Teddy Thomas, arrivés tous les deux en provenance de La Rochelle. Et il ne faut pas oublier Paul Mallez ! Revenu de son prêt à Provence Rugby, le pilier droit a été convoqué par Fabien Galthié pour la tournée du XV de France en Nouvelle-Zélande et tout le monde s’attend à ce qu’il explose enfin au plus haut niveau.