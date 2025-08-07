Ntamack : Son rival prépare sa revanche !

Depuis 2019 et l’arrivée de Fabien Galthié, Romain Ntamack a été le titulaire au poste de demi d’ouverture du XV de France. Mais les débats n’ont pas manqué avec Matthieu Jalibert, qui possède un profil radicalement différent de celui du Toulousain et dont les prestations la saison dernière, pourraient bien totalement relancer le feuilleton.
Il y a des nations qui tueraient pour avoir un tel choix. Avec l’explosion du rugby français ces dernières années, on peut compter sur plusieurs parmi les meilleurs joueurs du monde, à quasiment chaque poste au XV de France. C’est le cas en 10, propriété d’Antoine Hastoy lors de la dernière tournée en Nouvelle-Zélande.
Le meilleur Jalibert ?
Mais le joueur de La Rochelle était surtout là parce que les deux principaux candidats au poste, n’étaient pas sélectionnables. Il s’agit évidemment de Romain Ntamack et de Matthieu Jalibert, qui ont tous les deux dû subir des opérations au terme de la saison de Top14. Le joueur du Stade Toulousain a remporté le Bouclier de Brennus, son troisième en trois ans, mais celui qui a marqué les esprits c’est surtout l’autre...
« Cette saison, il était sur une autre planète »
Les superlatifs manquent pour décrire la saison de Jalibert et ceux qui en parlent le mieux, ce sont ses adversaires. « Je n’ai pas les mots pour exprimer la saison qu’est en train de faire Matthieu Jalibert. Avec la sélection et le Top 14, j’ai affronté quasiment tous les meilleurs à mon poste » avait confié le Toulonnais Paolo Garbisi, lors des dernières phases finales. « Cette saison, Matthieu Jalibert était sur une autre planète » avait de son côté expliqué l’ouvreur bayonnais Joris Segonds, dans Midi Olympique. « Il s’est baladé en Top 14 et en Champions Cup ». Reste à voir si cette embellie tiendra jusqu’aux tests du mois de novembre, avec notamment le choc très attendu contre l’Afrique du Sud.