Ntamack : Son rival prépare sa revanche !

Axel Cornic

Depuis 2019 et l’arrivée de Fabien Galthié, Romain Ntamack a été le titulaire au poste de demi d’ouverture du XV de France. Mais les débats n’ont pas manqué avec Matthieu Jalibert, qui possède un profil radicalement différent de celui du Toulousain et dont les prestations la saison dernière, pourraient bien totalement relancer le feuilleton.

Il y a des nations qui tueraient pour avoir un tel choix. Avec l’explosion du rugby français ces dernières années, on peut compter sur plusieurs parmi les meilleurs joueurs du monde, à quasiment chaque poste au XV de France. C’est le cas en 10, propriété d’Antoine Hastoy lors de la dernière tournée en Nouvelle-Zélande.

Le meilleur Jalibert ? Mais le joueur de La Rochelle était surtout là parce que les deux principaux candidats au poste, n’étaient pas sélectionnables. Il s’agit évidemment de Romain Ntamack et de Matthieu Jalibert, qui ont tous les deux dû subir des opérations au terme de la saison de Top14. Le joueur du Stade Toulousain a remporté le Bouclier de Brennus, son troisième en trois ans, mais celui qui a marqué les esprits c’est surtout l’autre...