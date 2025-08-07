Antoine Dupont dit non à Toulouse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De par son statut de grande star du rugby français, Antoine Dupont est sollicité de partout au quotidien dans sa ville de Toulouse. Et le demi de mêlée du XV de France avoue d'ailleurs être régulièrement obligé de dire non afin de préserver son intimité et sa vie personnelle au quotidien.

Du haut de ses 28 ans, Antoine Dupont n'a plus grand-chose à prouver sur le plan sportif avec le Stade Toulousain et le XV de France. Le demi de mêlée a réussi à s'imposer comme la star iconique du rugby français et une référence mondiale à son poste, ce qui l'a fait basculer dans un autre monde en terme de popularité. Dupont est désormais considéré comme un people à part entière, et les sollicitations affluent donc de toute part pour le numéro 9 du XV de France.

« Parfois, on n’a pas envie de s’arrêter faire des photos » Récemment interrogé dans les colonnes du Parisien, Antoine Dupont avouait d'ailleurs être parfois obligé de dire non à des demandes lorsqu'il se trouve en public à Toulouse : « Je suis très souvent en centre-ville à Toulouse, pour boire des cafés avec mes potes par exemple. Après, j’ai une belle collection de casquettes et de lunettes, histoire d’être plus discret. Ça fait partie du jeu. Évidemment que parfois, on n’a pas envie de s’arrêter faire des photos. Mais d’un autre côté, c’est positif. Les gens viennent vous féliciter, sont contents de nous voir, c’est dur de dire non. On ne peut pas avoir les avantages des opportunités, et ne pas le rendre de l’autre côté », confie la star du Stade Toulousain.