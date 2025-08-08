Stade Toulousain - Antoine Dupont : C’est bientôt terminé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Éloigné des terrains depuis le mois de mars dernier en raison d'une rupture des ligaments croisés du genou droit contractée avec le XV de France durant le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont devrait reprendre la compétition en novembre prochain avec le Stade Toulousain. Le calvaire de la star du rugby français touche à sa fin et sera donc bientôt terminé...

À quand la fin du calvaire pour Antoine Dupont ? Le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain avait été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit dans un match en Irlande comptant pour le Tournoi des 6 Nations en mars dernier, et il n'a toujours pas repris la compétition officielle. Le retour de Dupont sur les terrains est prévu pour novembre prochain, et même à cette échéance, la star du rugby français entendre prendre toutes ses précautions pour éviter une rechute.

Bientôt la fin de la galère pour Dupont Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE mi-juillet, Antoine Dupont faisait le point sur les différentes étapes de sa fin de rééducation : « J'ai commencé à reprendre la course en Suisse (au centre de médecine du sport de l'hôpital de la Tour, à Meyrin, dans le canton de Genève), où je viens de passer deux semaines hyper intenses. Et aujourd'hui, je profite d'un temps de coupure prévu dès le départ pour souffler un peu. Puis je vais repartir à Toulouse et de poursuivre ma rééducation à mon rythme », confiait le demi de mêlée du XV de France, qui ne souhaite prendre aucun risque alors qu'il aperçoit enfin le bout du tunnel.