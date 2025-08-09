Il veut remplacer Antoine Dupont et se fait calmer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Tout jeune demi de mêlée de 20 ans, Léo Carbonneau vient tout juste de quitter le CA Brive, son club formateur, pour rejoindre le Racing 92. Le jeune joueur a toujours baigné dans le rugby puisque son papa était un ancien joueur du XV de France. Il va ainsi remplacer Nolann Le Garrec en partance pour le Stade Rochelais. Patrick Collazo, l'entraîneur du Racing 92, compte sur lui pour répondre présent sans imiter Antoine Dupont.

Seulement 10ème du Top 14 la saison dernière, le Racing 92 espère réaliser de meilleurs résultats dans les mois à venir. Pour son mercato, le club francilien a choisi Léo Carbonneau au poste de demi de mêlée. Un poste avec des responsabilités importantes pour le joueur de 20 ans qui sera attendu au tournant. Patrick Collazo le prévient : il attend beaucoup de lui et pas d'un autre joueur, comme Antoine Dupont.

« Je ne veux pas qu’il fasse du Dupont » Entraîneur du Racing 92 depuis février, Patrick Collazo s'est confié sur l'arrivée de Léo Carbonneau à l'approche de la nouvelle saison. Il connaissait déjà le jeune rugbyman puisqu'il a passé une saison à Brive et il sait quoi attendre de lui. « Il n’y a pas de pression. Je l’ai entrainé à Brive. Je l’ai fait beaucoup matcher en Top 14. Il avait matché un peu avant que j’arrive. Léo, il a un truc. Mais je ne veux pas qu’il fasse du Le Garrec. Je ne veux pas qu’il fasse du Dupont. Je veux que ce soit Léo Carbonneau. Point barre » déclare Collazo d'après des propos rapportés par Midi Olympique.