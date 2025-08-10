Urios : Les transferts qui le régalent !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 7 septembre prochain, l’ASM Clermont reprendra le Top 14 avec un choc face au Stade Toulousain. Alors que le rendez-vous est donc fixé, les hommes de Christophe Urios ont déjà débuté leur préparation depuis un moment. Et l’entraîneur clermontois peut d’ailleurs compter sur ses recrues estivales pour cette période. De nouvelles têtes qui donnent pleinement satisfaction à Urios.

Du côté de l’ASM Clermont, ça fait maintenant quelques jours que la préparation a démarré en vue de la saison à venir. Alors que le Top 14 reprendra le 7 septembre prochain pour les joueurs de Christophe Urios, pour ce nouvel exercice, l’entraîneur clermontois va pouvoir compter sur de nombreux nouveaux venus. Et jusqu’à présent, les recrues de l’ASM Clermont font bonne impression auprès de leur entraîneur.

« Tout le monde est arrivé, et leur comportement me satisfait » C’est à l’occasion d’un entretien accordé à Midi Olympique que Christophe Urios a parlé de ces nouveaux venus. L’entraîneur de l’ASM Clermont a alors expliqué : « Toutes mes recrues sont-elles arrivées en Auvergne ? Oui, tout le monde est arrivé, et leur comportement me satisfait. C’est à l’image de notre groupe sur ces trois premières semaines : les anciens ont montré la voie dans l’entraînement, parce que franchement, c’était très dur. Il n’y en a pas eu qu’à brancher, et puis les Vulcains nous ont énormément aidés à intégrer les gars. On a l’impression que certains sont là depuis six mois, quoi. Ils ont bien mérité cette semaine off, avant le départ pour notre stage au Chambon-sur-Lignon le 17 août où nous réintégrerons nos internationaux ».