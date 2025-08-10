Christophe Urios : La grave erreur...

Après avoir arraché sa place en Playoffs du Top 14 grâce à une très belle victoire à Montpellier (26-13), l'ASM Clermont a finalement sombré contre Bayonne (3-20) quelques jours plus tard. Invité à commenter cette semaine à rebondissements, Christophe Urios reconnaît qu'il a sa part de responsabilité.
La dernière semaine de compétition aura été agitée pour l'ASM Clermont. Et pour cause, après avoir arraché la cinquième à la dernière journée grâce à une magnifique victoire à Montpelier (26-13), les Auvergnats ont très lourdement chuté quelques jours plus tard à Bayonne en Playoffs du Top 14 (20-3). Une humiliation que Christophe Urios a mal vécue et qui le pousse à faire son mea culpa concernant la gestion de ces quelques jours.
Christophe Urios fait son mea culpa
« Non, je n’ai pas parlé de ce match de Bayonne évidemment, mais la symbolique est là, évidemment. À Montpellier, pour ce dernier match à haute pression, tu es capable d’aller chercher une grosse performance. Et au moment où il n’y a plus qu’à la confirmer, on n’a pas su le faire, pour plein de raisons. Donc, par rapport au constat et au postulat qu’on a établis, je trouve qu’on a amené des solutions et les joueurs y répondent extrêmement bien pour l’instant », confie-t-il dans les colonnes du Midi-Olympique, avant de poursuivre.
«Je n’ai pas très bien géré la semaine»
« Je ne saurais pas le dire, parce qu’évidemment, ça fait partie de ces choses… Je pense aussi que je n’ai pas très bien géré la semaine. On a joué à Montpellier le samedi, on est rentrés très tard, on devait rejouer le vendredi à Bayonne… Je pense que la semaine était un peu trop chargée. Au-delà de notre non-match, il était évident qu’on n’était pas frais et en ce sens, je pense que c’est notre semaine qui n’a pas été bonne », ajoute Christophe Urios.