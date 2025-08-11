Dupont - Ntamack : Un crack leur a dit non !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Néo-Calédonien de 20 ans, Patrick Tuifua a été repéré à 15 ans en Nouvelle-Zélande où il comptait faire carrière. Le joueur a rejoint les Hurricanes, une équipe qui joue le Super Rugby, une compétition regroupant les meilleures franchises d'Océanie, dans le but d'un jour jouer pour les All Blacks. Finalement, il a fait le choix de tenter sa chance en Top 14 pour se rapprocher du XV de France et a ainsi rejoint le Rugby Club toulonnais. Pourtant, le Stade Toulousain d'Antoine Dupont et Romain Ntamack étaient sur le coup pour ce talent.

Le monde du rugby français vient peut-être de gagner un nouveau talent exceptionnel. Patrick Tuifua, 20 ans, va rejoindre le RC Toulonnais pour la prochaine saison de Top 14. Le Néo-Calédonien cherche à obtenir progressivement du temps de jeu et faire son trou ensuite avec le XV de France. En faisant ce choix, il a répondu favorablement aux avances de Fabien Galthié dans sa volonté de tenter sa chance dans le groupe France. Mais il aurait pu choisir le Stade Toulousain, qui était également sur le coup.

Patrick Tuifua dit non au Stade Toulousain Comme le rapporte le Midi Olympique, de nombreux clubs français avaient placé Patrick Tuifua dans leur viseur cet été. Avant qu'il choisisse Toulon, le Stade Rochelais, Montpellier, le Stade Français et même le Stade Toulousain avaient manifesté leur intérêt pour la petite pépite. En rejoignant le Top 14, Tuifua ne fait pas totalement une croix sur ses envies de disputer le Super Rugby un jour. Origine de Nouvelle-Calédonie, il nourrissait forcément de belles ambitions concernant cette compétition d'Océanie.