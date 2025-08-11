Dupont - Ntamack : Un crack leur a dit non !

Néo-Calédonien de 20 ans, Patrick Tuifua a été repéré à 15 ans en Nouvelle-Zélande où il comptait faire carrière. Le joueur a rejoint les Hurricanes, une équipe qui joue le Super Rugby, une compétition regroupant les meilleures franchises d'Océanie, dans le but d'un jour jouer pour les All Blacks. Finalement, il a fait le choix de tenter sa chance en Top 14 pour se rapprocher du XV de France et a ainsi rejoint le Rugby Club toulonnais. Pourtant, le Stade Toulousain d'Antoine Dupont et Romain Ntamack étaient sur le coup pour ce talent.
Le monde du rugby français vient peut-être de gagner un nouveau talent exceptionnel. Patrick Tuifua, 20 ans, va rejoindre le RC Toulonnais pour la prochaine saison de Top 14. Le Néo-Calédonien cherche à obtenir progressivement du temps de jeu et faire son trou ensuite avec le XV de France. En faisant ce choix, il a répondu favorablement aux avances de Fabien Galthié dans sa volonté de tenter sa chance dans le groupe France. Mais il aurait pu choisir le Stade Toulousain, qui était également sur le coup.
Patrick Tuifua dit non au Stade Toulousain
Comme le rapporte le Midi Olympique, de nombreux clubs français avaient placé Patrick Tuifua dans leur viseur cet été. Avant qu'il choisisse Toulon, le Stade Rochelais, Montpellier, le Stade Français et même le Stade Toulousain avaient manifesté leur intérêt pour la petite pépite. En rejoignant le Top 14, Tuifua ne fait pas totalement une croix sur ses envies de disputer le Super Rugby un jour. Origine de Nouvelle-Calédonie, il nourrissait forcément de belles ambitions concernant cette compétition d'Océanie.
Patrick Tuifua va vivre un nouveau rêve
Alors qu'il suscite déjà l'attention du côté des supporters de Toulon, Patrick Tuifua va bientôt faire ses débuts sur le territoire français au niveau professionnel. Une perspective qui l'enchante quand même. « J’en ai discuté avec mon père, et on a finalement décidé de venir ici à Toulon, où j’ai de la famille proche, pour tester, en espérant avoir un peu plus de temps de jeu. Partir de Nouvelle-Zélande, c’était une décision difficile. C’est cinq ans de ma vie, c’est là-bas que j’ai appris à jouer à quinze, que j’ai progressé. Mais je ne veux pas faire une croix sur le Super Rugby, c’est un rêve pour moi d’y jouer et j’espère y retourner un jour. Dans le Pacifique, on est plus branché Super Rugby, mais le Top 14, c’est pareil, c’est un rêve quand on commence à jouer au rugby, j’ai hâte d’être à mon premier match. Il y a du stress aussi… » déclare-t-il dans un entretien pour L'Equipe.