Antoine Dupont : La nouvelle menace venue du Top 14 !

Meilleur joueur du Top 14 en 2022, Zach Mercer a porté Montpellier vers le titre de champion de France cette année-là. Depuis, l'Anglais de 27 ans a un peu disparu des radars depuis et il avait même quitté l'Hexagone, évoluant chez lui à Gloucester depuis 2023. Cet été, sur le marché des transferts, il a fait le choix d'intégrer le RC Toulonnais et ne cache pas ses ambitions. Il veut reconquérir le titre.

Absent de la fin de saison avec le Stade toulousain, Antoine Dupont n'a pas pu participer à la fête sur le terrain avec ses coéquipiers pour le nouveau titre de champion de France. Le capitaine des Bleus manquera aussi le début de la prochaine saison de Top 14 qui s'annonce animée. En effet, à Toulon, on ne cache pas ses ambitions de faire tomber les Toulousains puisque Zach Mercer, la nouvelle recrue, n'est pas venue pour profiter de la plage.

« Moi, je veux gagner le Brennus et la Champions Cup » Troisième ligne de 28 ans, Zach Mercer revient en Top 14 deux ans après avoir quitté le Championnat de France. L'Anglais avait été désigné meilleur joueur de la compétition en 2022, réalisant une saison de haute voltige. Et visiblement il est revenu pour vivre la même chose. « Quand on est Anglais, porter ce maillot n’est jamais anodin ? Parce que Toulon, pour un Anglais, ça rime avec Jonny [Wilkinson], c’est bien ça ? Bon, je suis lucide, si j’accomplis ne serait-ce que la moitié de ce qu’a réalisé Jonny ici, ce sera déjà extraordinaire. Moi, je veux gagner le Brennus et la Champions Cup » déclare-t-il pour sa première sortie depuis son recrutement à Var-Matin. Ironiquement, le RCT n'a plus été champion de France depuis 2014, date de la dernière saison de Jonny Wilkinson avec le club.