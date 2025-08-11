Ntamack - UBB : La menace sur le marché des transferts !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Vainqueur de la Champions Cup et finaliste malheureux du Top 14 remporté sur le fil par le Stade Toulousain, l'UBB est l'équipe qui monte en ce moment dans le rugby français. Le club girondin pourrait d'ailleurs, à terme, menacer la supériorité affichée par le Stade Toulousain depuis plusieurs années. Et Romain Ntamack avoue que cela pourrait avoir des conséquences sur le marché des transferts.

Et si domination nationale du Stade Toulousain était menacée en Top 14 ? L'équipe d'Antoine Dupont et Romain Ntamack reste sur deux finales de rang remportées contre l'UBB, mais le club girondin est malgré tout en train de monter en puissance comme en témoigne sa victoire en Champions Cup cette saison (l'UBB avait d'ailleurs éliminé Toulouse en demi-finale de la compétition). En clair, ce projet bordelais est en train de monter en puissance, et cela pourrait avoir de sérieux impacts sur le Stade Toulousain...

« On a peur de voir quelqu'un d'autre soulever les trophées » Dans un entretien accordé à L'EQUIPE en mars dernier, Romain Ntamack ne dissimulait pas sa crainte de voir le Stade Toulousain menacé par un autre club sur la scène du rugby français : « La motivation intacte saison après saison ? Elle vient de l'envie d'être avec les meilleurs. Au Stade Toulousain, on a un groupe qui a l'habitude d'arriver en phase finale au maximum de son potentiel. Chaque saison, on a la peur et la crainte de voir quelqu'un d'autre soulever les trophées. On sait l'adrénaline que ça procure. En 2022, le fait de voir d'autres équipes gagner à la fin, ça nous a donné des boutons », confiait le demi d'ouverture du Stade Toulousain et du XV de France. L'UBB fait aujourd'hui partie de ces menaces, et cela pourrait même finir par provoquer des départs sur le marché des transferts selon Ntamack.