Retour à UBB : Ça va «piquer», l'annonce qui met le feu au vestiaire !

Alexis Brunet

Après une saison très éprouvante, malheureusement conclue par une défaite en finale de Top 14, l’UBB a repris le chemin de l’entraînement dernièrement. Les hommes de Yannick Bru ont disposé de longues vacances, mais ils vont vite devoir se remettre en selle et le préparateur physique des Bordelais l’a affirmé, ça va piquer.

La saison dernière, l’UBB n’est pas passée loin d’un dénouement exceptionnel. Après avoir mis la main sur la Champions Cup, les partenaires de Maxime Lucu ont également réussi à se hisser jusqu’en finale du Top 14. Malheureusement, encore une fois, les Bordelais se sont inclinés face au Stade Toulousain, sur le score de 39 à 33.

« Ils savaient que ça allait piquer » Après cette finale perdue, les joueurs de l’UBB ont eu le droit à de longues vacances et ils n’ont repris l’entraînement que le mercredi 6 août. Une préparation d’un mois en vue du retour du Top 14 le 6 septembre prochain et, selon Thibault Giroud, le préparateur physique bordelais, les coéquipiers de Matthieu Jalibert vont donc devoir cravacher dur pour être prêts. « C'est un peu disparate comme souvent. Il y a des joueurs dans le dur, d'autres faciles car ils se sont préparés en amont. Ils avaient un programme depuis 15 jours après on ne peut pas contrôler ce qu'ils font ou non quand on n'est pas avec eux. Après, ils savaient que ça allait piquer dès le premier jour, car c'est une préparation très courte. On a été obligés de la compresser pour donner le plus de vacances possibles pour permettre à tout le monde de bien recharger les batteries. Le but, c'est de remettre tout l'effectif au même niveau », a déclaré le membre du staff bordelais à Ici Gironde.