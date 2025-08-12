Transfert à l’UBB : Un joueur du XV de France désespéré ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Trois ans après son départ de l'UBB pour le Racing 92, Cameron Woki a finalement fait son grand retour en Gironde cet été. Le troisième ligne du XV de France, miné par son expérience décevante en région parisienne, a d'ailleurs fait le forcing ces derniers mois pour retourner à l'UBB et semblait désespéré comme l'a indiqué le président Laurent Marti.

L'UBB souhaite poursuivre sa grosse montée en puissance et réalise actuellement un recrutement ambitieux pour tenter de prendre le dessus sur le Stade Toulousain la saison prochaine en Top 14. Parmi les signatures XXL de l'été, le club girondin a notamment enregistré le retour de Cameron Woki (26 ans), troisième ligne du XV de France, qui retrouve donc l'UBB trois ans après son départ et une expérience plutôt ratée au Racing 92. Il faut dire que Woki a tout mis en oeuvre pour retrouver son ancien club depuis quelques mois...

« Il a été insistant » Dans un entretien accordé à Top Rugby, Laurent Marti livre les coulisses du grand retour de Cameron Woki à l'UBB cet été : « Dès la saison passée, Cameron avait commencé à envoyer quelques messages en disant qu’il regrettait un peu Bordeaux et je crois que la greffe à Paris n’avait pas vraiment pris. Cette année, il a été un peu plus insistant », indique le président de l'UBB. Woki semblait donc désespéré et a réussi son coup en retournant en Gironde.