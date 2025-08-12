Du «jamais vu» : La grosse annonce de Christophe Urios !

Pierrick Levallet

L’ASM Clermont Auvergne prépare déjà la nouvelle saison. Christophe Urios a concocté un stage bien spécial pour renforcer la cohésion d’équipe et travailler sur les quelques défauts qui ont eu raison de son équipe la saison passée. L’entraîneur de 59 ans regrettait notamment un manque de régularité de ses joueurs, qui leur a été fatal en phase finale de Top 14. Le coach de l’ASM travaille donc avec son groupe depuis quelques jours maintenant. Et il avoue avoir été impressionné par son équipe.

«Jamais vu à Clermont une aussi bonne énergie» « Les temps de passage, on les vérifie au travers des matchs, notamment celui que nous disputerons à Brive dans quinze jours. On verra si on y est... Aujourd’hui, tout ce que je peux dire, c’est que je n’ai jamais vu à Clermont une aussi bonne énergie, cet état d’esprit d’aller au bout. Ça, c’est plutôt positif. Sur le rugby aussi, je trouve qu’on avance bien, parce que l’état d’esprit est là. Mais le seul juge de paix, ce sont les matchs, et ce premier rendez-vous à Brive nous donnera quelques indications » a confié Christophe Urios dans un entretien accordé à Rugbyrama.