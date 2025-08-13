XV de France : Le grand changement annoncé avant tout le monde par Ntamack !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Joueur majeur du XV de France et du Stade Toulousain, Romain Ntamack livre son point de vue sur l'évolution du poste de demi d'ouverture dans les années à venir. Et le numéro 10 annonce une révolution sur le plan international, avec de nouvelles obligations défensives à venir pour lui et l'ensemble de ses confrères ouvreurs.

Du haut de ses 26 ans et de ses 40 capes avec le XV de France, Romain Ntamack est l'une des grandes références nationales au poste de demi d'ouverture. Le fils d'Emile Ntamack, lui-même ancien international français, s'était longuement confié en mars dernier dans les colonnes de L'EQUIPE en évoquant divers sujets, comme celui de l'évolution à venir de son rôle de numéro 10. Et Ntamack assure qu'il devra changer des choses dans son jeu dans les rencontres internationales avec le XV de France.

Ntamack et la révolution des numéros 10 « L’évolution du poste de numéro 10 ? Bonne question ! La défense prendra de plus en plus de place au niveau international. Sur ces matches-là, c'est difficile de se cacher. La défense est un point essentiel qui peut nous faire gagner des matches », indiquait Romain Ntamack, qui se prépare donc à aborder différemment les phases défensives avec le XV de France dans les années à venir.